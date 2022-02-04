جدة - نرمين السيد - تشارك مكتبة الإسكندرية بنسخة معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام بجناحين أحدهما للعرض والإطلاع وآخر للبيع، يتم من خلالهما عرض وبيع 397 عنوانا من أحدث وأبرز إصدارات مكتبة الإسكندرية التى تتميز بالتعددية والتنوع الكبير فى مختلف المجالات وتخصصات العلوم التى تتناولها تلك الإصدارات، بجانب التنوع فى أساليب الطباعة من طبعة فاخرة إلى طبعة إقتصادية أو شعبية، حرصاً من مكتبة الإسكندرية على أن يتناسب منتجها الثقافى كافة الفئات والشرائح والتخصصات من جمهورها على المستويين المحلى والدولى.





وقد شهدت أجنحة مكتبة الإسكندرية بـ معرض القاهرة الدولى للكتاب إقبالاً كثيفاً من الجمهور على مطبوعاتها، حيث تصدر مبيعات مكتبة الإسكندرية بالمعرض كتاب "الانتصار لواسطة عقد الأمصار"، كتاب "ضبط النص بين المخطوط والمطبوع"، كتاب "كيمياء السعادة"، كتاب "أعظم الاكتشافات الأثرية فى القرن العشرين"، بالإضافة إلى كتاب "اليونانيون وبناء مصر الحديثة". كما حرص جمهور المعرض على اقتناء الاصدارات الدورية التى توليها مكتبة الإسكندرية مساحة كبيرة من الاهتمام ضمن مطبوعاتها، ومن أبرزها مجلة "ذاكرة مصر"؛ التى تُعنى بالتراث والهوية والتاريخ الوطنى المصرى، ومجلة "ذاكرة العرب"؛ والتى تحتوى على موضوعات متميزة ومتنوعة تسلط الضوء على تاريخ العرب وتراثهم المتنوع. كما حرصت مكتبة الإسكندرية على تقديم ما هو مميز لجمهور المعرض هذا العام، حيث خصصت خصما يُقدر ب 20٪؜ على مطبوعاتها داخل المعرض، ينتهى هذا الخصم بانتهاء فترة انعقاد المعرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاركة متميزة لمكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.