عاجل.. السيسى يهنئ المصريين ومنتخب مصر بالصعود لنهائى أمم إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى عبر حسابه على فيسبوك: "وإننى إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفنى، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالى وعزيمتهم التى لا تلين". وأكد الرئيس: "لقد أثبت أبنائى اللاعبون أن المصرى قادر على صنع المستحيل وتحدى أى صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله.. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم". وحقق المنتخب الوطنى الفوز أمام نظيره الكاميرونى، اليوم الخميس، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية 2021. وحسم التعادل السلبى نتيجة الوقت الأصلى للمباراة والذى تبادل فيه المنتخب الوطنى ونظيره الكاميرونى السيطرة، رغم القرارات الغريبة من الجامبى بكارى جاساما حكم المباراة، والتى جاءت ضد المنتخب المصرى. واحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافى، والذى انتهى كذلك بالتعادل السلبى، لينتقلا إلى ركلات الترجيح، والتى انتهت لصالح المنتخب الوطنى بنتيجة 3-2 بعد تألق محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة والذى تصدى لركلتى جزاء.

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