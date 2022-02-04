موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

ضرب المنتخب المنتخب الوطني، موعداً مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.



موعد مباراة مصر والسنغال

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في التاسعة مساء الأحد المقبل والموافق 6 فبراير.



مشوار الفراعنة في أمم أفريقيا

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب الفراعنة موعداً مع السنغال في المباراة النهائية.



عمر كمال عبد الواحد يغيب عن مباراة مصر والسنغال

تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب الوطني، عن مباراة مصر القادمة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء خلال إحدى الكرات المشتركة مع لاعبي الكاميرون.