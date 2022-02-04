/677214/بطريقة-ساخرة-محمد-هنيدي-يهاجم-حكم-مباراة-منتخب-مصر-والكاميرون

علق الفنان محمد هنيدي على حكم مباراة مصر والكاميرون، بكاري جاسما بسبب كثرة إنزارات التى حصل عليها الجهاز الفني دون معرفة المشكلة التى تسببوا لها، وكانت أخرهم خروج المدير الفني للمنتخب المصري.

دوت الخليجيرصد تعليق الفنانين على حكم مباراة منتخب مصر والكاميرون “بكاري جاسما”

ونشر محمد هنيدي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة لحكم المباراة معلقًا بطريقة ساخرة:”متبصلهوش لحسن يطردك”.

منتخب مصر يتعادل مع الكاميرون

والتقى المنتخب الوطني بنظيره الكاميروني على ملعب أولمبي في العاصمة الكاميرونية “ياوندي”، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

مباراة مصر والكاميرون

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.، ودخل تريزيجيه بدلاً من عمرو السولية مع بداية الشوط الثاني، وتحسن أداء منتخب مصر، وهدد مصطفى محمد مرمى الكاميرون برأسية في الدقيقة 47 ولكن تصدى لها أونانا.

وفي الدقيقة 56 شهدت أخطر فرص منتخب مصر بعد خطأ من دفاعات الكاميرون، ليتفرد محمد صلاح بمرمى أونانا، ولكن يقطع الكرة من صلاح بنجاح، وظلت معظم أوقات المباراة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين سوا على فترات.

تشكيل مصر لمواجهة الكاميرون

محمد ابوجبل في حراسة المرمي

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش

توجيهات نبيل الحلفاوي للمنتخب الوطني قبل انطلاق المباراة أمام الكاميرون

من جانبه، دعم الفنان نبيل الحلفاوي المنتخب الوطني لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة مع نظيره الكاميروني، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، حيث غرّد الحلفاوي عبر حسابه على تويتر وكتب قائلا: “‏‏‏‏‏أبطال منتخبنا اليوم.. مش محتاجين توصية بخصوص الروح القتالية.. بتعملوا اللي عليكم واكتر والله”.

وتابع الحلفاوي: “مطلوب من الدفاع.. تركيز ويقظة طول الـ 90 أو الـ 120 دقيقة”.

وأضاف نبيل الحلفاوي: "الهجوم.. اللمسة الواحدة “المتقنة” تقيكم الإصابات وتوفر الجهد وتشتت الخصم وتصنع الفرص، ربنا معاكم ومنصورين إن شاء الله".