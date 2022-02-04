محمد عبد المنعم: عايزين نفرح الشعب المصري ليه زمان مفرحش ببطولة

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حقق المنتخب المصري الفوز على غريمة القاري منتخب الكاميرون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بركلات الترجيح، ويحجز مقعد في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني، من تحقيق رجل المباراة بكل أريحية وقوة، بعد تقديم أداء ولا أروع في المباراة في الخط الخلفي.

وقال عبد المنعم في تصريحات مع مراسل بي أن سبورت، بعد المباراة: "الحمد لله على المكسب، ومهم طبعاً".

وأضاف: "وبهدي المكسب ده لأهل بيتي اللي واقفين دايماً في ضهري".

وواصل: "عايزين نفرح الشعب اللي ليه زمن مفرحش بالتتويج بأمم إفريقيا".

واختتم: "واخدين البطولة خطوة بخطوة ولا نتسرع في الحكم على نتائج المباريات مبكراً".

نتيجة مباراة مصر والكاميرون

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

بدأ منتخب الكاميرون يتحواذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.

ضربات الجزاء الترجيحية

- أبو بكر يسجل للكاميرون

- زيزو يسجل لمصر

- تولوي يهدر للكاميرون

- محمد عبد المنعم يسجل لمصر

- سيليتي يهدر للكاميرون

- مهند لاشين يسجل لمصر

- كلينتو يهدر للكاميرون

تشكيل مصر لمواجهة الكاميرون

محمد ابوجبل في حراسة المرمي

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش