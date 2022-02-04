/677233/تريزيجيه-يسترجع-نهائي-2017-الكاميرون-عرفت-دلوقتي-معنى-الخسارة-وكمان-على-أرضها

كشف الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، مهاجم المنتخب الوطني الأول، على المصاعب التي تواجه الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق المنتخب المصري الفوز على غريمة القاري منتخب الكاميرون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بركلات الترجيح، ويحجز مقعد في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال تريزيجية في تصريحات مع مراسل بي إن سبورت، بعد مباراة مصر والكاميرون: "الحمد لله علي المكسب في البداية، وألف مبروك للشعب المصري".

وأضاف تريزيجيه: "الفوز على الكاميرون على أرضها، ليس من السهل".

وزاد: "نعلم صعوبة الفوز عليى الكاميرون، وبالأخص في وسط جمهورها وعلى أرضها".

وأردف: "الشعب لازم يقدر لاعبي المنتخب بعد ثلاث مباريات بوقت إضافي، في البطولة".

واختتم: "شعور الخسارة في نهائي 2017 أمام الكاميرون، كان صعب وهم يعلمون ذلك حالياً".

كأس أمم أفريقيا

وحصل كيروش على بطاقة حمراء في الدقيقة 90، وغادر الملعب بعدها، بعد إعتراضة على أحد الكرات.

وفي الشوط لاإضافي الأول ضغط منتخب مصر بشكل أفضل على الكاميرون، وأضاع محمد صلاح فرصة خطيرة لمنتخب مصر في الدقيقة 100 من تسديدة جاءت بجوار القائم، كانت من الممكن أن تسكن الشباك.

وفي الشوط الإضافي الرابع دخل زيزو بدلاً من محمد شريق، الذي دخل في الشوط الإضافي الأول بدل مصطفى محمد.

وأتيجت فرصة خطيرة لرمضان صبحي، ولكنه لم يستغلها بالشكل الأمثل وأرسل عرضية قوية.

وبتلك النتيجة تتجه المباراة إلى اركلات الجزاء الترجيحية لحسم المتأهل للدور النهائي لمقابلة السنغال.

ضربات الجزاء الترجيحية

- أبو بكر يسجل للكاميرون

- زيزو يسجل لمصر

- تولوي يهدر للكاميرون

- محمد عبد المنعم يسجل لمصر

- سيليتي يهدر للكاميرون

- مهند لاشين يسجل لمصر

- كلينتو يهدر للكاميرون

تشكيل مصر لمواجهة الكاميرون

محمد ابوجبل في حراسة المرمي

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش

دكة بدلاء منتخب مصر

محمد صبحي، محمود جاد، محمود تريزيجيه، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، مهند لاشين، أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي، عبد الله السعيد