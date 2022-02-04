شملت بعض رؤساء المباحث.. «آخر اليوم» يكشف تفاصيل حركة تنقلات أمن القاهرة

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بـ"الراديو 9090"، إن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للقيادة الآمنة أثناء عدم استقرار الأحوال الجوية للحد من الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين.





وأضاف فى مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر اليوم"، المذاع على الراديو 9090، مساء اليوم، أن هذه الإرشادات التى وجهتها الإدارة العامة للمرور لقائدى السيارات، هى السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية، وعدم التوقف فى مناطق الشبورة ومناطق الأنوار، واستعمال الأضواء الغير مبهرة، وتهوية جيدة داخل السيارة، واستخدام أنوار الانتظار لتكون مرئية للغير مع مضاعفة مسافة الأمان، وفى حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها فى أقصى يمين الطريق.

وأشار إلى أنه فى حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة "01221110000"، حيث يتم إرسال سيارة تابعة لقسم الانتشار السريع، لإزالة أى أسباب أو أعطال قد تؤثر على حركة السير.

وأوضح صابر أن مديرية أمن القاهرة، اعتمدت حركة تنقلات محدودة لعدد من ضباط ومديرى الإدارات ورؤساء المباحث.

وشملت الحركة، تصعيد العميد شريف فيصل لمباحث الأموال العامة خلفَا للواء محمد عاكف الذى تولى مدير مباحث قطاع الجنوب، والعميد وائل الشموتى لقطاع العاصمة الإدارية، والعميد محمد عاكف لقطاع جنوب القاهرة.

كما تضمنت الحركة، نقل المقدم أحمد فرج من حلوان لفرقة شمال القاهرة، ونقل المقدم أحمد عبدالعزيز مفتش مباحث المتنوع والسرقات.

وجاء القرار متضمنًا أيضًا تجديد الثقة فى المقدم محمد مجدى مباحث المعصرة، والمقدم إبراهيم سليم لمباحث حلوان، والعميد محمد عاكف مدير مباحث قطاع الجنوب قادمًا من الأموال العامة خلفًا للعميد وائل الشموتى، والعقيد محمد السيسى مفتشا لمباحث حلوان.

وجرى نقل العقيد عمرو الحسينى مفتشا لمباحث العاصمة، ونقل المقدم محمد ملش لمباحث الأموال العامة، والمقدم أحمد عويس لمباحث مدينة نصر ثانى، والمقدم محمد صقر مباحث شبرا، والمقدم أحمد مصلح من معاون مباحث مصر القديمة لرئيس مباحث 15 مايو، والمقدم أحمد صفوت مفتشًا لمباحث المساكن، ونقل المقدم محمد حلمى لمباحث الزيتون.