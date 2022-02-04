المتحدة للخدمات الإعلامية تدعم المنتخب بتخصيص طائرة لنقل أسر ومتطوعي "حياة كريمة" إلى الكاميرون

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عن دعمها للمنتخب المصري فى مباراة نهائى أمم أفريقيا أمام السنغال الأحد المقبل، من خلال توفير طائرة أخرى لنقل أسر ومتطوعي مبادرة حياة كريمة إلى الكاميرون.

وفاز المنتخب المصرى مساء أمس الخميس على الكاميرون فى مباراة قبل النهائي، حيث نجح منتخبنا الوطنى المصرى فى التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، بعد تخطيه نظيره منتخب الكاميرون صاحب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 1، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي.

ويعد منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب.