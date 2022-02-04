/677228/فرحة-هيستيرية-من-وزير-والرياضة-مع-المنتخب-بعد-الفوز-على-الكاميرون

قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة :"أن المنتخب المصرى عازم على تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية، والفوز بلقب البطولة الإفريقية للمرة الثامنة بما يقدمه من أداء بطولى وعروض قوية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك عقب فوز المنتخب المصرى على نظيره الكاميرونى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ٣ / ١ ليضرب موعدا مع منتخب السنغال للمنافسة على لقب البطولة يوم الأحد المقبل.

قدم وزير الرياضة التهنئة للاعبى للمنتخب الوطنى على ما قدموه من جهد وأداء خلال مباراة الكاميرون صاحب الأرض والجمهور، وفوزهم فى المباراة والتأهل إلى نصف نهائى البطولة بشكل يعكس مكانة وتفوق كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

ثمن أشرف صبحى على دعم الجماهير المصرية ومؤازرتهم للاعبى المنتخب خلال مشوار البطولة، وتحفيزهم الدائم للاعبين بمواصلة الانتصارات والتفوق والفوز فى المباريات، متمنياً التوفيق للاعبين فى المباراة المقبلة أمام السنغال فى نهائى البطولة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل إلى العاصمة الكاميرونية "ياوندي" لحضور المباراة فى إطار دعمه الكامل لبعثة المنتخب، والتقى على هامش المباراة بكل من جيانى أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم ، وباتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وروجيه ميلا ووزراء الرياضة والمالية والداخلية بالكاميرون.

كأس أمم أفريقيا

وحصل كيروش على بطاقة حمراء في الدقيقة 90، وغادر الملعب بعدها، بعد إعتراضة على أحد الكرات.

وفي الشوط لاإضافي الأول ضغط منتخب مصر بشكل أفضل على الكاميرون، وأضاع محمد صلاح فرصة خطيرة لمنتخب مصر في الدقيقة 100 من تسديدة جاءت بجوار القائم، كانت من الممكن أن تسكن الشباك.

وفي الشوط الإضافي الرابع دخل زيزو بدلاً من محمد شريق، الذي دخل في الشوط الإضافي الأول بدل مصطفى محمد.

وأتيجت فرصة خطيرة لرمضان صبحي، ولكنه لم يستغلها بالشكل الأمثل وأرسل عرضية قوية.

وبتلك النتيجة تتجه المباراة إلى اركلات الجزاء الترجيحية لحسم المتأهل للدور النهائي لمقابلة السنغال.

ضربات الجزاء الترجيحية

- أبو بكر يسجل للكاميرون

- زيزو يسجل لمصر

- تولوي يهدر للكاميرون

- محمد عبد المنعم يسجل لمصر

- سيليتي يهدر للكاميرون

- مهند لاشين يسجل لمصر

- كلينتو يهدر للكاميرون