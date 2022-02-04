/677236/من-الحكم-لايتو-السخرية-تسيطر-على-محمد-هنيدي-أثناء-تعليقه-على-مباراة-مصر-والكاميرون

يُعرف الفنان محمد هنيدي بمتابعته الجيدة لكل مباريات كرة القدم المصرية والعالمية، خاصة التي يشارك فيها المنتخب المصري عن غيره من منتخبات العالم، ويقدم تعليق على المبارة من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر بطريقته الخاصة.

دوت الخليج

محمد هنيدي عن بداية مباراة المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني

بدأ الفنان الكوميدي محمد هنيدي تعليقاته على مباراة المنتخب المصري ضد نظيره الكاميروني اليوم 3 فبراير ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية، بنشره لصورة مركبة لكحم المباراة وعلق عليها:" الحكم تقريبا مفكر نفسه فعلًا في حرب .. ومابيحسبش الفاول لأي لاعب تبعنا لما بيلاقيه لسة عايش".

إنذار النني عشان مش قاصص ضوافره

وعلق الفنان محمد هنيدي بسخرية عن بعض الإنذارات التي يعطيها حكم مبارات مصر والكاميرون للاعبين طوال الوقت، وكتب:" النني إنذار عشان مش قاصص ضوافره وممكن يخربش الاعيبه".

وبعدها علق هنيدي على الإنذارت بالترد الكثيرة التي يعطيها حكم المباراة للاعبي المنتخب الوطني المصري، ونشر صورة له وكتب ساخرًا:" متبصلهوش لحسن يطردك".

كما نشر محمد هنيدي صورة من أحد مشاهده الشهيرة في فيلم فول الصيني العظيم، وقام بتركيب وجه حكم مباراة مصر والكاميرون، بدلُا من وجه الرجل الصيني الذي كان يجلس بجواره في الطائرة المتجهة للصين ضمن أحداث الفيلم، وكان ينظر له هنيدي بنظرة إشمئزاز وقرف، ونشرها على حسابه الرسمي على تويتر ورافقها بإيموجي الوجه الذي يبدوا عليه الإعياء، ليعبر عن مدى إستيائه من ما يفعله الحكم أثناء المبارة.

محمد هنيدي بعد فوز المنتخب المصري على المنتخب الكاميروني

واحتفل محمد هنيدي مثل الكثير من الفنانين والمصرين على مواقع التواصل الإجتماعي بفوز المنتخب المصري على المنتخب الكاميروني في المباراة قبل الأخيرة في كأس الأمم الإفريقية، كتب تغريدة من خلال حسابه ارسمي على موقع تويتر، وهنأ المنتخب المصري بالفوز وأشاد بأداء أبو جبل حارس المرمى المصري، وكتب:" مبروك لمصر ... مبروك لمصر ... الحمد لله الحمد لله .. ابو جبل"، وأعاد اسم أبو جبل عدد من المرات للتأكيد على أنه سبب أساسي في فوز المنتخب الوطني في مباراة اليوم.

محمد هنيدي يتهكم على صاميل إيتو

ونشر محمد هنيدي صورة قام بإلتقاطها أثناء إذاعة المبارة على شاشة التليفزيون، للمدرب الكاميروني صاميل إيتو وهو يشعر بخيبة الأمل بعد أنتصار المنتخب المصري على منتخبه الكاميروني، وعلق عليها هنيدي وكتب:" شاهد رد فعل صامويل ايتو"، وعلق ساخرًا من أداءه هو ولاعبي فريقه وقال:"ابقى تعالى بدري الحرب متتأخرش".

كما شارك صورة ثانية لإيتو وكتب عليها أيضًا:" بيفكر هيعملوا فيه ايه بعد ماضيع فلوسهم علي طيارات التجسس والحكام وجرادل الطرشي".

أحتفال محمد هنيدي بأداء أبو جبل حارس المرمى

نشر محمد هنيدي صورة لحارس المرمى المصري أبو جبل وهو يحتفل بفوز منتخبه الوطني، ورافقها هنيدي بتحليل مختصر لأداء أبو جبل أثناء المباراة، وقال:" نزل في الدقايق الاخيرة قدام كوت ديفوار، صد ضربة جزاء واقصينا الافيال كوت ديفوار، لعب وهو مصاب وكان رفض يستبدل عشان مصر، صد ضربتين جزاء قدام الكاميرون وفرم ايتو وحزن الحكم بكاري جاساما. جاباسكي ... أبو جبل".

ولايزال يحتفل هنيدي بطريقته الخاصة وخفة دمه المعهودة بفوز المنتخب المصري في المباراة قبل النهائية من مباريات كأس الأمم الإفريقية، ونتمنى لمصر الفوز في المباراة النهائية لتكتمل فرحة كل المصريين بالحصور على لقب أبطال إفريقية للمرة الثامنة.