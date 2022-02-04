وفاء عامر تكشف عن نجوم مباراة مصر والكاميرون

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دوت الخليجيرصد تصريح وفاء عامر عن فوز منتخب مصر أمام الكاميرون وتأهله إلى النهائي

وقالت وفاء عامر عبر مداخلة هاتفية فى برنامج “البريمو” مع الأعلامي الرياضي إسلام صادق على قناة TEN الفضائية، أن المنتخب كان على قد المسؤولية، وجميع الشعب المصري يشعر بالسعادة بسبب المنتخب المصري”.

وأضافت عامر مع الكابتن أسلام صادق عن نجوم مباراة منتخب مصر والكاميرون: “أنا شايفة أن أكثر الاعيبة المميزين كانوا، أبو جبل، و محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم”.

فوز منتخب مصر على الكاميرون

هذا وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

وبدأ منتخب الكاميرون يستحوذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات، وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم، ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل، وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.

كأس أمم أفريقيا

وحصل كيروش على بطاقة حمراء في الدقيقة 90، وغادر الملعب بعدها، بعد إعتراضة على أحد الكرات.

وفي الشوط الإضافي الأول ضغط منتخب مصر بشكل أفضل على الكاميرون، وأضاع محمد صلاح فرصة خطيرة لمنتخب مصر في الدقيقة 100 من تسديدة جاءت بجوار القائم، كانت من الممكن أن تسكن الشباك.

وفي الشوط الإضافي الرابع دخل زيزو بدلاً من محمد شريق، الذي دخل في الشوط الإضافي الأول بدل مصطفى محمد.

وأتيجت فرصة خطيرة لرمضان صبحي، ولكنه لم يستغلها بالشكل الأمثل وأرسل عرضية قوية.

وبتلك النتيجة تتجه المباراة إلى اركلات الجزاء الترجيحية لحسم المتأهل للدور النهائي لمقابلة السنغال.

ضربات الجزاء الترجيحية

- أبو بكر يسجل للكاميرون

- زيزو يسجل لمصر

- تولوي يهدر للكاميرون

- محمد عبد المنعم يسجل لمصر

- سيليتي يهدر للكاميرون

- مهند لاشين يسجل لمصر

- كلينتو يهدر للكاميرون