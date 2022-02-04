شعراوى: 87 مليون يورو تكلفة مكون المخلفات الصلبة بمشروع مصرف كتشنر

جدة - نرمين السيد - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برفع كفاءة العاملين بإدارات المخلفات الصلبة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية وهى المحافظات المستفيدة من تنفيذ مشروع تطهير مصرف كتشنر، بما يمكنهم من التنفيذ الفعال لمشروع تحسين نوعية المياه بالمصرف وتحقيق الاستفادة القصوى منه.





وأوضح أن الوزارة تشارك فى تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة الجديدة، وأن المشروع يعمل بالتنسيق مع الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات فى القرى الواقعة بنطاق المصرف بالمحافظات الثلاث، وعددها 182 قرية ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو، مع منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8 ملايين يورو.

وأشار شعراوى إلى أن مكون المخلفات الصلبة يتضمن شراء معدات لجمع ونقل النفايات الأولية فى 11 مركزا وبناء 2 محطة وسيطة و7 مصانع لمعالجة وتدوير النفايات وتطوير وإعادة تأهيل 10 جراجات إضافة إلى رفع التراكمات وإعادة تأهيل وإغلاق عدد 2 من المقالب العشوائية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المشروع يهدف إلى تطهير مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة فى نطاقه، حيث يعد مصرف “كتشنر” أكبر مصرف فى مصر، ويبلغ طوله 69 كيلومترا، ويبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز محافظة كفرالشيخ، ويهدف مشروع كتشنر إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها مصرف كتشنر والبالغ عددهم حوالى 11 مليون مواطن يسكنون فى 182 قرية بالمحافظات الثلاث، مع توفير احتياجات نقية من المياه فى حدود 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها فى الزراعة.

ولفت إلى أن هذا المشروع يقدم نموذجا لحرص الدولة المصرية فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطة الحكومة، بتقديم كل ما يلزم لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية وأهمها توفير الحياة الكريمة لأبنائنا فى الريف المصرى، مؤكدا أن المشروع سيفتح مجالا للتعامل مع العديد من المصارف الأخرى على خريطة البلاد بالإضافة إلى أنه سيكون نموذجا يحتذى به لتطهير والاستفادة من مياه المصارف الأخرى للأغراض المختلفة.

وأكد أن الوزارة قامت بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والفريق الاستشارى لمشروع تطهير مصرف كتشنر (مكون المخلفات الصلبة) بعقد دورة تدريبية ميدانية للعاملين بإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة وإدارات المخلفات الصلبة بمحافظات الغربية وكفرالشيخ والدقهلية، على مدار ثلاثة أيام بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح شعراوى أن الدورة التدريبية تضمنت تعريفا بأهمية ومستهدفات المشروع، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة ومراحلها، والتكنولوجيات العالمية فى عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن، وتم عقب التدريب تنظيم زيارات ميدانية لمواقع إدارة المخلفات الصلبة من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومعالجة بالإضافة إلى المدفن الصحى بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، وذلك لتعميم الاستفادة، ورفع الوعى الفنى والإدارى للعاملين بالقطاع الحكومى بالمحافظات المختلفة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أنه تم الانتهاء من خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة لمصرف كتشنر والمتضمنة إغلاق مقالب ورفع تراكمات، وإنشاء محطات وسيطة، وإعادة تأهيل وبناء مصانع تدوير المخلفات، وشراء معدات لجمع القمامة، ورفع كفاءة الجراجات بمحافظات الغربية وكفرالشيخ والدقهلية، وجار العمل على إعداد خطة التعاقدات تمهيدا لطرح المشروعات، وتطوير نظام إلكترونى للإدارة المالية للمشروع ومجموعة من الأنشطة والحملات التوعوية للمواطنين.