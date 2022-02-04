صحة شمال سيناء تشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور حسام حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى، فى بيان اليوم الجمعة، إنه يجب تفعيل بروتوكول التعاون وتكثيف الوعى الصحى لدى مختلف الفئات بالتركيز على توضيح خطورة ذلك على صحة الفرد والمجتمع، وضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتلقى لقاح فيروس كورونا لضمان فرصة حماية أكبر من العدوى.
وأكد أن الاهتمام بالصحة العامة هو هدف مشترك بين الجميع وعلى رأس أولويات استراتيجية الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، أضاف فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى أن اللقاح آمن وفعّال ومجانى، وأنه يجب على الفرد أن يسجّل بياناته عن طريق الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg أو الرقم على الخط الساخن: 15335 حتى يمكن أن نطمئن معا، مؤكدا أن العام الجديد يشهد انطلاق مجموعة من البرامج التثقيفية أهمها: توعية المواطنين بمخاطر الإصابة وأهمية تطبيق كافة الإجراءات حرصا على عدم الإصابة والحماية من العدوى.
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