تقترب من 2000.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في قصر عابدين بأسعار ضخمة

/677242/تقترب-من-2000-أنغام-تحيي-حفلا-غنائيا-في-قصر-عابدين-بأسعار-ضخمة

تستعد المطربة المتألقة أنغام، لإحياء حفل غنائي جديد، في يوم 25 من شهر فبراير الجاري، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك في قصر عابدين بوسط القاهرة.

دوت الخليجينشر أسعار تذاكر حفل المطربة أنغام في قصر عابدين

وجاءت أسعار تذاكر الحفل، على النحو الآتي الفئة الأولى بمبلغ 1850 جنيها، والفئة الثانية بمبلغ 1550 جنيها، والفئة الثالثة بمبلغ 1250 جنيها، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 850 جنيها.

أغنيات تقدمها أنغام في الحفل

وتقدم أنغام خلال الحفل، باقة من أفضل أغنياتها والتي أشهرها: حالة خاصة جدا، واتجاه واحد، وأهي جت، ومتلخبطة، و100 صورة، وبين البينين، وأساميك الكتيرة، وبتوصفني بتكسفني، وده اللي عندي، وسيدي وصالك، وهو نفس الشوق.

أنغام تعرب عن غضبها من الهجوم على أصحاب ولا أعز

على جانب أخر، علقت أنغام خلال حلولها ضيفة على راديو “إنرجي 92.1” على أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي تخوض بطولته الفنانة منى زكي بجانب الفنان إياد تصار، فقالت: "التعليق على الفيلم تخطى فكرة الرأي والرأي الآخر، لكنه كان هجوما غير مهذبا على الفنانين والسينما والشخصيات التي كتبها سيناريست واقتبسها من الحياة"، مؤكدة على أن عدم الاعتراف بوجود مثل هذه النماذج في المجتمع أمر خاطيء، مشيرة إلى أن تضمين الدين والتقاليد في مثل هذه الأمور أمر غير صائب.

واستطردت أنغام: "تعليمنا وثقافتنا غيرت كتير من التقاليد والانترنت غير حاجات كتير في العالم.. ولو الحاجات دي مش موجودة عندك في البيت مبروك عليك لكن هي موجودة".

أنغام ترد على بيان نقابة المهن الموسيقية بشأن مطربي المهرجانات

وردت أنغام على بيانات نقابة المهن التمثيلية التي تداولتها في الأخيرة، ضد مطربي المهرجانات والتي كانت آخرها مطالبتهم لمطربي المهرجانات بتغير أسمائهم.

فقالت أنغام: «لا أؤيد منع مطربي المهرجانات الشعبية، وفكرة تغيير أسمائهم سخيفة جدا، والأسماء مش العامل الأساسي في الأزمة، وأنا صعبان عليا حالة التضييق عليهم".

وتابعت: "أتفق مع نقابة المهن الموسيقية بقرار تقنين الأغاني اللي فيها ألفاظ غير لائقة أو كلمات قبيحة، ولكن فكرة المنع غير واقعية، لأن أي شخص ممكن أنه الغناء على يوتيوب أو السوشيال ميديا».

واختتمت حديثها: فأزمة مطربي المهرجانات مع النقابة لا تنتهي، وبشأن التعديلات الأخيرة لأسماء مطربي المهرجانات.