/677245/مبروك-لكل-المصريين-مستقبل-وطن-يهنيء-منتخب-الفراعنية-بالصعود-إلى-نهائي-الأمم-الأفريقية

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب المنتخب المصري بعد فوزه على المنتخب الكاميروني بركلات الترجيح في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

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وقال "رشاد" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مبروك لكل المصريين فوز المنتخب الوطني وصعوده إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية.. مليون مبروك للفراعنة على صعودهم للدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية ورسم البسمة والفرحة على وجوه المصريين".

هذا وتأهل المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية عقب الفوز على المنتخب الكاميروني ليلتقي في نهائي البطولة بالمنتخب السنغالي.

التأهل لنصف النهائي

ونجح منتخبنا الوطني المصري في التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، بعد تخطيه نظيره منتخب الكاميرون صاحب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 1، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس على ملعب "أوليمبي"، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويخوض منتخب مصر المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مساء الأحد المقبل ضد نظيره السنغالي للمرة العاشرة في تاريخه.

منتخب الفراعنة

هذا ويعد منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، حيث وتشهد المباراة مواجهة ساخنة بين اللاعبين محمد صلاح وساديو ماني إذًا في النهائي، وهو ما بدأت الصحف العالمية بالإشارة لها بالفعل، لكنها في الحقيقة مباراة ستجمع بين المنتخبين الأفضل في القارة، بحثًا عن تحقيق النجمة السمراء.