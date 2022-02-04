ندوة تثقيفية حول تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بالفيوم "مكتب تشغيل كوم أوشيم"، ندوة تثقيفية حول قرار الحد الأدنى للأجور وكيفية تطبيقه وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومستجداته ومجريات العمل على أرض الواقع، وذلك بمشاركة 23 شركة ومصنع من شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة.





فى مستهل الندوة رحبت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، بممثلى شركات القطاع الخاص الحضور، مؤكدة تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو 2400 جنيه بداية من شهر يناير الجارى محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند "ج" من المادة الأولى من قانون العمل"، لكل العاملين بمنشآت القطاع الخاص طبقا للقرار رقم 57 لسنة 2021 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهذا الشأن.

وأضافت مدير المديرية، أن تطبيق القرار سيكون خطوة غير مسبوقة فى تفعيل مهام المجلس القومى للأجور، بهدف حصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا، علما بأنه سيترتب على ذلك زيادة مطردة بنسبة 15% للأجر سنويا، بما يضمن تحقيق الأمان الوظيفى للعامل الذى من شأنه زيادة الإنتاج والاستقرار فى مواقع العمل.

وناقش على إبراهيم مدير مكتب التشغيل موقف الشركات التى تقدمت بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى، وتقديم المبررات القانونية التى توضح موقفها الاقتصادى، وكيفية بحث تلك الحالات للوقوف على وضعها الحالى.

شارك فى الندوة، فرحات ربيع مدير إدارة التشغيل بالمديرية، وعبدالله منصور مدير مكتب تفتيش العمل، وعلى السيد إبراهيم مدير مكتب التشغيل.