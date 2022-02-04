عاجل.. حقيقة إخلاء المدينة الجامعية بالقاهرة تمهيدا لإلغاء الفصل الثانى

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسى الثانى 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسى الثانى 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن المدن الجامعية لا تزال تعمل بشكل طبيعى، وبكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسى الأول، وسيتم عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسى. وأوضحت أن عملية إخلاء غرف السكن بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة هو أمر روتينى مؤقت معمول به منذ بداية جائحة كورونا، وذلك لتعقيمها بالكامل، بالإضافة إلى تركيب شبكة حديثة لمكافحة الحرائق بالمدن الجامعية، ولا علاقة له نهائياً بإلغاء الفصل الدراسى الثانى، مُشيرةً إلى بدء الفصل الدراسى الثانى بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية فى موعده المحدد بشكل طبيعى، دون إلغاء، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2021/2022.

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