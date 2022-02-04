ضمن مبادرة «كلنا واحد».. مساعدات عينية للمواطنين بمدينة السلام فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة الداخلية قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين بحى المحروسة بمدينة السلام بالقاهرة، احتفالا بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة واستمرارا لمبادرة (كلنا واحد).





ووزع المشاركون فى القافلة المساعدات، فى ظل اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين، ومشاركتهم الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، تلك المناسبة الوطنية التى جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

كما يأتى استمرارا للدور المجتمعى لكافة أجهزة وزارة الداخلية، للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية.