ووزع المشاركون فى القافلة المساعدات، فى ظل اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين، ومشاركتهم الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، تلك المناسبة الوطنية التى جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.
كما يأتى استمرارا للدور المجتمعى لكافة أجهزة وزارة الداخلية، للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن مبادرة «كلنا واحد».. مساعدات عينية للمواطنين بمدينة السلام فى القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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