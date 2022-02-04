القوى العاملة تنظم ندوة لوحدة المساواة بين الجنسين فى الغربية

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بالغربية، ندوة بعنوان: "المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة وتأمين بيئة العمل" فى إطار قانون العمل 12 لسنة 2013، فى مصنع للألياف الصناعية فى مركز زفتى.





وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التى بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان فى رسالة للندوة: إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020.

وأوضح سعفان، أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات فى دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، لافتا إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة فى مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس فى المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر فى هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات .

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية، أن الندوة تناولت شرح أهداف وحده المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة، وأهمية عمل المرأة ونجاحها وتحدياتها فى التوفيق بين عملها ومهامها الأسرية، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، وأنواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها كما تضمنت الندوة مخاطر فيروس كورونا وكيفية مواجهته والتعايش معه .

شارك فى الندوة نصره شهاب مدير إدارة التشغيل وعضو وحدة المساواة بين الجنسين، وعمر الوحش مدير مكتب تفتيش عمل زفتى ، ومحمود ندى مفتش عمل زفتى، والدكتورة أمل وريده مسؤولة السلامة والصحة المهنية وعضو وحدة المساواة بين الجنسين.