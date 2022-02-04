أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (أرض الجنينة – بيجام – عزبة عثمان – منطى – أم بيومى – منطقة مسطرد – أرض الدلتا للصلب – عزبة ناصر – القطاوى – عزبة شاكر – عزبة المدرسة – مدينة الأمل الجديدة)، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح غد السبت الموافق 5 فبراير 2022، وحتى الساعة 8 مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم طرد محطة شبرا الخيمة بتقاطع امتداد شارع أحمد عرابى مع الطريق الدائرى.
وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع المياه غدا عن مسطرد و9 مناطق القاهرة لمدة 10 ساعات.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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