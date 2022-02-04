بعد إيقاف عمر كمال.. كيف يفكر كيروش لحل أزمة الجبهة اليمني أمام السنغال؟

يفتقد منتخب مصر فى المباراة المقبلة، عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن بعد حصوله على بطاقة صفراء فى مباراة أمس أمام الكاميرون، ليتأكد غيابه عن النهائى الأفريقى أمام السنغال مساء الأحد المقبل.

وباتت الجبهة اليمنى تمثل أزمة لكيروش المدير الفنى للفراعنة، نظرا لغياب أكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد، ليبدأ الخواجة التفكير فى بديل لشغل مركز الظهير الأيمن فى النهائى الافريقى.

وهناك اتجاه لأن يدفع كيروش بمحمد عبد المنعم فى مركز الظهير الأيمن، على أن يعتمد على أيمن أشرف بجوار الونش فى قلب الدفاع، أو يدفع بأحد اللاعبين مثل إمام عاشور فى هذا المركز لأول مرة على أن يثبت عبد المنعم والونش فى قلب الدفاع وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا ، للمرة العاشرة فى تاريخه ليكون أكثر منتخب يلعب المباراة النهائية بعد فك الاشتباك مع منتخب غانا.

كما حقق منتخب مصر الفوز الثاني تاريخيا على الكاميرون بضربات الترجيح بعد نهائي 1986، وفاز الفراعنة في مباراتهم الثالثة من أصل 5 مباريات لعبها أمام الكاميرون في الأدوار الإقصائية.

وخاض منتخب مصر الوقت الإضافي 3 مرات خلال البطولة بمجموع دقائق 360 دقيقة ليكون أكثر المرات التي يلعب فيها الفراعنة تاريخيا طوال بطولة إفريقيا.

كما شارك 25 لاعبا من أصل 27 لاعبا مع المنتخب المصري خلال البطولة ليكون أكثر عدد من اللاعبين تاريخيا يشارك مع الفراعنة، ولم يتبق إلا الثنائي محمود جاد ومروان داوود لم يشاركا من قائمة الفراعنة.

وبات كارلوس كيروش رابع مدرب أجنبي يلعب المباراة النهائية مع منتخب مصر بعد جوزيف تيتكوس في 1959، مايك سميث 1986، هيكتوبر كوبر 2017.