تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد قرار الزيادة من لجنة تسعير المنتجات البترولية

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد قرارات الحكومة المصرية في تنفيذ آلية تطبيق السعر التلقائي للمنتجات البترولية و ذلك في خطوة منها لتنفيذ خطة للتخلص من دعم المنتجات البترولية بشكل تدريجي، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعد انعقاد اجتماعاتها في ديسمبر الماضي على أن يتم رفع أسعار البنزين بأنواعه مع ثبات سعر السولار.
حيث تقوم اللجنة بدراسة أسعار البنزين العالمية و سعر متوسط خام البترول في الأسواق العالمية و سعر صرف الجنية مقابل الدولار، وبناء على تلك العوامل يتم أخذ قرار تغيير أسعار البنزين على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الإنخفاض نسبة 10% .
و أصبح أسعار البنزين كالآتي :
- سعر لتر بنزين 80 : 7.25 جنيه مقابل اللتر
- سعر لتر بنزين 92 : 8.50 جنيه مقابل اللتر
- سعر لتر بنزين 95 : 9.50 جنيه مقابل اللتر
بينما أبقت اللجنة سعر السولار ثابت مرة أخرى على أن تتم الزيادة بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 من فبراير لعام 2022.
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