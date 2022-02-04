سبب ارتفاع أسعار البنزين في مصر 2022.. بالتفاصيل

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قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، صباح اليوم الجمعة، رفع أسعار جميع أنواع البنزين بـ25 قرش للتر، فيما ثبتت أسعار السولار، وذلك اعتبارا من التاسعة من صباح اليوم.

دوت الخليج

سبب ارتفاع أسعار البنزين في مصر 2022

ووفقا لبيان صادر عن وزارة البترول منذ قليل، تحددت الأسعار الجديدة للبنزين كالاتي:

7.25 جنيه للتر لبنزين 80، و8.50 للتر لبنزين 92، و 9.5 جنيه للتر لبنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

متى اتخذت الحكومة قرار رفع سعر البنزين؟

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد اتخذت قرار رفع وتعديل أسعار البنزين في اجتماعها الربع سنوي الأخير والذي انعقد بانتهاء شهر ديسمبر الماضي، وذلك عن الفترة من يناير وحتى مارس 2022.

ويأتي ارتفاع أسعار البنزين منذ أن قررت الحكومة في 2019 تطبيق آلية التسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية ضمن برنامج التخلص من دعم تلك المنتجات بشكل تدريجي وبيعها بسعرها الأصلي وفقا للسوق العالمي.

سبب ارتفاع سعر البنزين

وتضمنت قرارات الحكومة في هذا الصدد تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء تكون مهمتها مراجعة أسعار المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر، بناءا على تطورات الأسعار عالميا والتي يتم تحديدها وفقا لمتوسط سعر خام برنت، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكلفة النقل على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.

وبالنظر لأسعار البترول عالميا نجد أن أنه شهد زيادات متوالية خلال الفترة الماضية ليتجاوز سعر البرميل الـ85 دولار فضلا عن ارتفاع سعر خام برنت أحد أهم العناصر البترولية.

ومن المتوقع كذلك أن تستمر أسعار المواد البترولية في التزايد عالميا خاصة مع زيادة الطلب على خام برنت، تحديدا بفضل موجة البرد التي تجتاج أوروبا والتي تسببت في زيادة معلات الاستهلاك إضافة للتوترات الجيوسياسية بين كلا من أمريكا وروسيا.

وبالتالي فإن اللجنة المنوط بها مراجعة أسعار البترول تجتمع كل ثلاثة أشهر وتحدد الأسعار الخاصة بالبنزين والمواد البترولية وفقا لثلاثة معايير هي السعر العالمي لخام برنت، ومعدل تغيير سعر الجنيه أمام الدولار، وتكاليف النقل وغيرها.

يذكر أنه خلال العام الماضي رفعت الحكومة أسعار البنزين 3 مرات بقيمة 25 قرشا للتر في كل مرة خلال أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر 2021، فيما لم يتغير سعر السولار.