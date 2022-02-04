التعليم العالي تكشف حقيقة إخلاء المدن الجامعية وإلغاء الدراسة بالترم الثاني

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نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج

وذكر بيان صادر عن المركز صباح اليوم الجمعة، إنه مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية.

وشددت التعليم العالي على أن المدن الجامعية لا تزال تعمل بشكل طبيعي، وبكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسيتم عودة الطلاب لها ثانية بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.

حقيقة إخلاء المدن الجامعية

التعليم العالي تكشف السبب الحقيقي لإخلاء المدن الجامعية

وأوضحت أن عملية إخلاء غرف السكن بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة هو أمر روتيني مؤقت معمول به منذ بداية جائحة كورونا، وذلك لتعقيمها بالكامل، بالإضافة إلى تركيب شبكة حديثة لمكافحة الحرائق بالمدن الجامعية، ولا علاقة له نهائياً بإلغاء الفصل الدراسي الثاني، مُشيرةً إلى بدء الفصل الدراسي الثاني بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية في موعده المحدد بشكل طبيعي، دون إلغاء، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

لوقف إثارة البلبة.. التعليم العالي تناشد التأكد من حقيقة الأخبار قبل نشرها

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.

كما طالبت في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى بالرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]).

الخريطة الزمنية للترم الثاني

يذكر أنه تم إعلان يوم 19 فبراير ليكون يوما لبدء الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات.

وطبقا لوزارة التربية والتعليم يستمر الفصل الدراسي الثاني حتى 9 يونيو 2022، ليتضمن بذلك 97 يوما دراسة بما فيها العطلات الرسمية والاسبوعية.