"تابع".. أحداث مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة 7.. «رحلة البحث عن السارق»

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شهدت أحداث مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة 7 العديد من الأحداث المشوقة والممتعة، إذ أن العمل بدأ على غيره من الأجزاء بحلول المصائب فوق رؤوس أبطال المسلسل، مما دفع الجمهور لترقب أحداث العمل بشكل مستمر.

مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة 7

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل أبو العروسة 3 أحداث الحلقة 7 ومواعيد العرض

أحداث مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة 7

وتدور أحداث مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة 7 حول مشكلة أكرم ابن الفنان الكبير سيد رجب «عبد الحميد» خلال أحداث العمل، وحالته النفسية بعد أن فسخ خطوبته من حب حياته في أولى حلقات مسلسل أبو العروسة 3، كما تتولى الحلقة مشكلة «مرزوق» الابن الأصغر في أسرة عبد الحميد، واتجاه في طريق الفشل من مشاجرته مع أصدقائه، وهروبه من الدارسة، ومرافقه للبنات وغيرها من المصائب التي تملأ أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة 7.

كما تشهد الحلقة رحلة البحث عن السارق الذي اقتحم منزل سوسن بدر «عايدة»، في أحد الليالي ولم يوصلوا له حتى الآن.

مسلسل أبو العروسة 3

الجدير بالذكر، أن مسلسل أبو العروسة 3، تدور أحداثه مع الفترة الحالية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والرعب المتناثر بين الشعب، ليوضح أيضا كيف يتعامل الشعب المصري مع تلك الأزمة.

أحداث مسلسل أبو العروسة 3

ومسلسل ابو العروسة الجزء 3، يسلط الضوء على القضايا العائلية البسيطة، التي يتعرض لها عامة الشعب، من خلال عرض قصة أسرة بسيطة يقودها أب سوي وذكي، يملىء قلبه الود والألفة، يحاول تربية أبناء سويين، ومعاونتهم في جميع مشاكلهم وتسهيل الأمور عليهم، وأم «سوسن بدر»، رغم أنها إمرأة عاملة، إلا أنها كرست حياتها وأولويتها لأولادها وزوجها، لتعيش الأسرة في حالة من الدفيء الأسري الذي يفتقده عدد كبير من الشعب هذه الأيام، خاصة مع وجود الهاتف المحمول.

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لم يهمل الأسرة ذات المستوى الاقتصادي المرتفع، فتناول العمل أسرة طارق والتي تختلف تماما عن أسرة سيد رجب البسيطة والهادئة، فهي رغم غناها أسرة مليئة بالمشاكل والخيانة والمواقف الغريبة.

أبطال مسلسل أبو العروسة

ويعد مسلسل «أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال