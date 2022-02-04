وصول جثمان عايدة عبد العزيز مسجد الشرطة

دوت الخليج

جنازة عايدة عبد العزيز

ورحلت الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز، مساء أمس الخميس بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر الذي أصابها نتيجة صدمتها لوفاة زوجها المخرج أحمد عبد الحليم عام 2013. وكانت عايدة عبد العزيز تعاني من الزهايمر قبل الوفاة.

يشار إلى أن، عايدة عبد العزيز تعاني منذ سنوات من مرض الزهايمر، وكان آخر أعمالها مسلسل "موجة حارة" في عام 2013. وقدمت أعمال مهمة فى مشوارها الفنى تركت بصمة مع الجمهور، ومن أشهر أعمالها الفنية "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد".

وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبى عام 1996.

معاناة عايدة عبد العزيز بعد وفاة زوجها وعانت الفنانة عايدة عبد العزيز، بعد وفاة زوجها المخرج أحمد عبد الحليم عام 2013، من نوبة اكتئاب عريمة نتيجة صدمتها بوفاة شريك عمرها، وكانت من المقرر أن تشارك في مسلسل دهشة عام 2014، لكنها تراجعت وعادت الاعتزال مرة أخرى.

أعمال عايدة عبد العزيز

وكانت الفنانة عايدة عبد الحميد قدمت عدد من الأدوار الفارقة على خشبت المسرح قبل وفاتها، حيث شاركت في مسرحيات: عودة الغائب 1978، المهاجر عام 1982، لعبة السلطان 1986، جواز على ورق الطلاق عام 2003.