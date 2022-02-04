«خطورة الهجرة غير الشرعية والجرائم الإلكترونية»..3 طلبات مقدمة من آيات الحداد على طاولة البرلمان الأحد المقبل

/677255/خطورة-الهجرة-غير-الشرعية-والجرائم-الإلكترونية3-طلبات-مقدمة-من-آيات-الحداد-على-طاولة-البرلمان-الأحد-المقبل

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة الإسبوع المقبل ، حيث تشهد الجلسة مناقشة 17 طلب مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء، لإضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ومناقشة مشروع قانون التعليم والشهر العقاري ، والمجلس الصحي المصري.

دوت الخليج

تفاصيل الجلسىة العامة الأحد المقبل

كما تناقش الجلسة العامة، 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة آيات الحداد، عضو المجلس بشأن سياسة الحكومة فى :

- نشر الوعي المجتمعي تجاه الجرائم الالكترونية.

-نشر الوعي لخطورة الهجرة غير الشرعية.

- نشر الوعي بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع.

هذا وتستكمل الجلسة مناقشة الطلبات المقدمة من:

1. العضو مي رشدي غيث وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية.

2.العضو روان لاشين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

3. العضو جيهان البيومي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل.

4. العضو عاطف المغاوري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون.

5. العضو عاطف المغاوري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها.

6. العضو عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية.

7. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري.

8. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين.

9. العضو رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.

10. العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية.

11. العضو مها عبد الناصر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة.

12. العضو غادة علي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة المصرية.

13. العضو طارق الخولي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري.

14. العضو أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافأت قيادات الإدارة المحلية.