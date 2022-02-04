وزير النقل يتابع أعمال إنشاء محور  طولى مرورى من بنها إلى دمياط 

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وتفقد الوزير مواقع العمل الخاصة بتنفيذ توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى بطول 70 كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات، ويكون اتجاه البر الغربى من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات.
كما يتم توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم، وذلك للمساهمة فى رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.
ووجه وزير النقل بدراسة فصل عدد 2 حارة مرورية فى المسافة من المنصورة حتى بنها كطريق خدمة للشاحنات فى الاتجاهين وتنفيذه خرسانى للقادم باتجاه القاهرة لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من ميناء دمياط وأسفلتى باتجاه المنصورة.
وتفقد الوزير خلال جولته موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وأعمال تنفيذ ممشى للأهالى فى المسافة من كوبرى الزراعى حتى كوبرى بنها القديم بطول 1400 متر.
كما تم متابعة أعمال إنشاء عدد من الكبارى العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع والتى تبلغ 8 كبارى علوية هى: كوبرى قنطرة بحر مويس، والذى بلغت نسبة تنفيذه (89%) وكوبرى جمجرة والذى بلغت نسبة تنفيذه (95 %) وكوبرى أسنيت والذى بلغت نسبة تنفيذه (99.70%) وكوبرى كفرشكر والذى بلغت نسبة تنفيذه (96.2%) وكوبرى المنشأة الكبرى والذى بلغت نسبة تنفيذه (59%) وكوبرى صهرجت والذى بلغت نسبة تنفيذه 64%، وكوبرى ميت غمر أعلى السكة الحديد والذى بلغت نسبة تنفيذه 53% وكوبرى السافورية والذى بلغت نسبة تنفيذه 15%، كذلك أعمال إنشاء 8 كبارى سطحية وعمل صناعى على الرياح.
كما تابع الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ قطاعات الطرق بالمشروع، ووجه بمراعاة مواصفات الجودة العالية فى تنفيذ كافة الأعمال والالتزام بالخطة الزمنية المحددة ووضع مخطط للاستغلال الامثل أسفل الكبارى وإلمحافظة على حرم الطريق.
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