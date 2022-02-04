عاجل- سحب ممطرة تتحرك إلى الداخل.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - وكشفت هيئة الأرصاد، فى بيان، اليوم الجمعة، عن سحب تؤثر على السواحل الغربية (الإسكندرية-العلمين-ومطروح) ومناطق من شمال الدلتا (البحيرة) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

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وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع امتداد الأمطار إلى الداخل، ولكنها تكون أقل حدة من تقدم الوقت.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن مناطق بالوجه البحرى ومدن القناة تتأثر بسحب منخفضة ومتوسطة ممطرة، وهناك استمرار لنشاط الرياح على معظم الأنحاء.

الطقس الآن

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على "إكسترا نيوز"، إن اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وتستمر حتى الساعات المتأخرة من الليل، استمرار سقوط الأمطار على مدار اليوم، وتكون متوسطة لغزيرة ورعدية.

وأضافت عضو المركز الإعلامى، أن الأمطار تكون رعدية وغزيرة على شمال الدلتا، وتصل للقاهرة الكبرى، وتكون أمطار متوسطة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح اليوم يتسبب فى الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب حركة الملاحة البحرية.