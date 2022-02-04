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يترقب عدد كبير من الجمهور، موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة 8، وذلك بعدما شهدت الحلقات السابقة جوة من الإثارة والتشويق، فضلا عن سيطرة الكوميديا على أحداث العمل رغم المصائب التي تحل على أسرة عبد الحميد «سيد رجب»، خلال الأحداث.

دوت الخليجيرصد تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل أبو العروسة 3

ويستكمل مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة الثامنة، ما جاء في الحلقات السابقة، بداية من تصالح طارق وزينة، ومحاولة عبد الحميد التهوين على ابنه الأكبر «اكرم»، بعدما فسخ خطوبته.

مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة 8

وينتظر الجمهو في مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة 8 رد فعل عبد الحميد في مواجهة أعمال ابنه الأصغر مرزوق، وهل سينجح في إبعاده عن طريق السوء الذي اتخذه من بداية عرض المسلسل أما لا، فضلا عن مشكلة هاجر الكبرى التي لن يلقي لها العمل بألا حتى الآن، هل ستنفصل عن خطيبها قبل موعد زفافهم، أم سيتزوجان؟!، كل هذا سنعرفه خلال أحداث مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة 8.

موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة 8 والقنوات الناقلة

ويذاع مسلسل أبو العروسة 3 الحلقة 8 على شاشات التليفزيون عبر قناة dmc يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، إذ أنه بعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، كما يذاع عبر قناة dmc مصر في الساعة الحادية عشر مساء في نفس الأيام، والإعادة تكون في اليوم الثاني في الساعة الرابعة عصرا.

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كما يمكنك متابعة الحلقة كاملة عبر منصة شاهد الإلكترونية، قبل طرحها على قناة dmc بساعات.

تعليقات الجمهور على مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

الجدير بالذكر، أنه أشاد عدد كبير من الجمهور بمسلسل أبو العروسة الموسم الثالث، من بداية عرض الحلقة الأولى، مؤكدين على رغبتهم في عرض جزء جديد من العمل كل شهر، لافتين إلى أن المسلسل يلامس مشاعرهم ووجدانهم، ويذكرهم بالمسلسل الشهير «يوميات ونيس»، الذي قدمه الفنان الكبير محمد صبحي، مع الفنانة المعروفة سعاد نصر.

وبدأ البعض يرصد مجموعة من السلبيات التي يبثها العمل، والتي كان أبرزها أن المسلسل يجعلهم يتأثرون نفسيا، وغير واقعي.