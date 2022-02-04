"مكتوبة".. خطب شهر فبراير 2022.. تبدأ اليوم بالأشهر الحرم

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دوت الخليج

خطب شهر فبراير 2022

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد أعلنت في يناير الماضي خريطة خطب شهر فبراير 2022 حيث حاز "مفهوم الأشهر الحُرم" على خطبة الجمعة الأولى من فبراير بتاريخ 4 فبراير 2022، وجاءت "مخاطر الطلاق" موضوعا لخطبة الجمعة الثانية بتاريخ 11 فبراير 2022.

وحددت الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الثالثة بتاريخ 18 فبراير لتكون تحت عنوان " الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى"، فيما ينتهي الشهر بالخطبة الرابعة يوم الجمعة 25 فبراير بعنوان " الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة".

الأوقاف توحد الخطبة في يناير 2014

وكان القطاع الديني بوزارة الأوقاف قد قرر في 26 يناير 2014 توحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد الجمهورية، سواء كانت التابعة لوزارة الأوقاف بصورة مباشرة، أومساجد الجمعيات أو مساجد الأهالي.

ومنذ ذلك التاريخ أعلنت الأوقاف أنها المسئولة الوحيدة عن إقامة شعائر صلاة الجمعة بجميع مساجد مصر، وأنها ماضية في خطة ضم جميع المساجد إليها وأن أولوية الضم ستكون للمساجد التي لا تلتزم بالخطة الدعوية والمنهج المحدد بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون أي توظيف سياسي أو حزبي أو مذهبي أو طائفي للمنبر أو المسجد.

كما شددت الأوقاف على جميع أئمة المساجد الالتزام بموضوع الخطبة نصا ومضمونا وألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

وزير الأوقاف يشهد إنطلاق أول بشائر الخير لتوزيع الصكوك

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد شهد أمس الخميس إنطلاق أول بشائر الخير لتوزيع لحوم صكوك الإطعام لعام 2022 من أمام ديوان عام الوزارة وبحضور عدد من قيادتها.

واستهدفت بشائر الخير أمس توزيع 6 أطنان من اللحوم بالقاهرة والجيزة، إضافة إلى 3 أطنان سيتم توزيعهم اليوم الجمعة بمحافظة الدقهلية.

وتميزت اللحوم بالجودة والمستوى الجيد للتعبئة والتغليف والتجميد، بهدف أن تصل لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية في أفضل صورة تعكس الجهود التي تبذلها الدولة في دعم الأسر الاكثر احتياجا بشتى المجالات ومن خلال مختلف المشروعات والمبادرات والقوافل الغذائية والطبية.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس على هامش الحدث، إن الوزارة تتعامل مع ذلك المشروع بجدية تامة بداية من تلقي التبرعات وصولا لتوزيعها على مستحقيها، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي بعد نجاح الوزارة في مشروع صحكوك الأضاحي، مما شجع على استكمال المسيرة في هذا الصدد بهذا المشروع الجديد.