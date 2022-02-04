نقيب الممثلين يشارك في تشييع جنازة عايدة عبد العزيز «صور»

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شارك الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين وعدد من أعضاء مجلس النقابة في مراسم تشييع جثمان الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، التي توفيت أمس الخميس.

دوت الخليج يرصد مشاركة أشرف زكي في تشييع جنازة الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز.

جنازة عايدة عبد العزيز

ورحلت الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز، مساء أمس الخميس بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر الذي أصابها نتيجة صدمتها لوفاة زوجها المخرج أحمد عبد الحليم عام 2013. وكانت عايدة عبد العزيز تعاني من الزهايمر قبل الوفاة.

عبد الرحيم كمال ينعي الراحلة عايدة عبد العزيز

و نعى المؤلف عبد الرحيم كمال، الفنانة عايدة عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس، عن عمر يناهز 85 عاما، نتيجة تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب عبد الرحيم كمال عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية “الأستوري” قائلًا: ”عايدة عبد العزيز تشرفت بها في مسلسل دهشة في دور سكن، وقدمت دور من أصعب وأجمل الأدوار وأحسست بالفخر أن قدمت شخصية من شخصياتي”.

وتابع كمال: “ممثلة من هذا الطراز الرفيع سيدة من سيدات المسرح العربي التي تملك موهبة منفردة وأداء يضاهي أداء أعظم الممثلات في العالم رحمة الله على الفنانة المصرية العظيمة التي أنارت المسرح القومي والسينما والمسلسلات الدرامية وأقبل عليها بفضله ورضاه”.

يشار إلى أن، عايدة عبد العزيز تعاني منذ سنوات من مرض الزهايمر، وكان آخر أعمالها مسلسل "موجة حارة" في عام 2013. وقدمت أعمال مهمة فى مشوارها الفنى تركت بصمة مع الجمهور، ومن أشهر أعمالها الفنية "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد".

وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبى عام 1996.

معاناة عايدة عبد العزيز بعد وفاة زوجها

وعانت الفنانة عايدة عبد العزيز، بعد وفاة زوجها المخرج أحمد عبد الحليم عام 2013، من نوبة اكتئاب عريمة نتيجة صدمتها بوفاة شريك عمرها، وكانت من المقرر أن تشارك في مسلسل دهشة عام 2014، لكنها تراجعت وعادت الاعتزال مرة أخرى.

أعمال عايدة عبد العزيز

وكانت الفنانة عايدة عبد الحميد قدمت عدد من الأدوار الفارقة على خشبت المسرح قبل وفاتها، حيث شاركت في مسرحيات: عودة الغائب 1978، المهاجر عام 1982، لعبة السلطان 1986، جواز على ورق الطلاق عام 2003.