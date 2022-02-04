/677262/محافظ-البحيرة--لا-زيادة-في-أسعار-المواصلات-والأجرة-بعد-زيادة-أسعار-البنزين

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الوحدات المحلية والمواقف والمرور والتموين بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكسي والسرفيس والعمل بنفس التعريفة المعمول بها في وقتنا الحالي وإلتزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة، حيث تشهد جميع المراكز والمدن حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بمحطات تمويل السيارات وبجميع المواقف

ويأتي ذلك ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع اسعار البنزين للربع السنوى علي أنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعه الموافق 2022/2/4حيث تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه ارتفاع طفيف بقيمة 25 قرش / لتر لتكون الأسعار كالتالي:- 9.50 جنيه /لتر بنزين 95 8.50 جنيه / لتر بنزين 92 7.25 جنيه لتر /بنزين 80

و تثبيت أسعار السولار والكيروسين و كذلك المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائيه و كذا المورد لباقي القطاعات المختلفه .

هذا وقد شدد محافظ البحيرة على جميع الإدارات الفرعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات والتواصل في حالة وجود أي مشاكل او تكدسات، مع تكثيف الحملات والمتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية ومتابعة تنفيذ كافة التوجيهات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

رفع اسعار البنزين وتثبيت السولار

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اليوم الجمعة، زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه 25 قرشا، على أن يستمر تثبيت أسعار السولار.

وقالت وزارة البترول، في بيان اليوم، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً.

وأصبحت الأسعار كالآتى: 7.25 جنيه للتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر البنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وتصدر اللجنة قرارها بشكل ربع سنوي، وقررت زيادة البنزين في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع يناير- مارس 2022