/677263/شهادات-حكومية-مزورة-وتجارة-عملة-وتحويلات-مالية-غير-مشروعة-الأموال-العامة-تعلن-ثلاثة-جرائم-صباح-اليوم

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منذ قليل الكشف عن ثلاث قضايا إجرامية الأولى لشخص زاول نشاطا غير مشروعا في تزوير الشهادات الحكومية والمحررات الرسمية بمنيا القمح بالشرقية، والثانية لشريكين بسوهاج عملا في مجال تجارة العملة على نحو مخالف للقانون بلغت حصيلة معاملتهما في ثلاثة أشهر مليون ونصف جنيه، ثم وكيل شركة سفريات بالإسكندرية مارس بالتعاون مع أحد البنوك معاملات مالية غير مشروعة بلغت 3 ملايين جنيه في عام واحد.

دوت الخليج

القبض على متهم تخصص في تزوير المحررات الرسمية بمنيا القمح

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمحبالشرقية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير وإصطناع الشهادات الدراسية والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية.

كما كشفت التحريات قيام المتهم المذكور بتروج تلك المحررات المزورة فيما بعد لعملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل مبالغ مالية، مُتخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عثر على خاتم معدنى لشعار الجمهوريةمزور ومنسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، كما عثر على 2 أكلاشيه خشبى مقلد منسوب صدوره لجهات حكومية أيضا، ومجموعة كبيرة من المستندات والأوراق المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

القبض على أحد المتهمين والثاني لا يزال بالخارج.. الأموال العامة تكشف قضية إتجار بالعملة بسوهاج

كما كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول " بالتعاون مع سائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسال جزء منها للثانى مع بعض العائدين للبلاد والجزء الآخر من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك.

وكشفت التحريات كذلك قيام المتهم الثاني عقب إستلامه المبالغ المالية بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل قرابة بلغت قرابة الـ 1.5 مليون جنيه.

بالتعاون مع أحد البنوك.. وكيل شركة سفريات بالإسكندرية يجري عمليات تحويل أموال غير مشروعة

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة للنقل والسفريات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة، حيث يقوم المذكور بالإتفاق مع بعض الأشخاص من إحدى الدول بشراء بضائع من الخارج بالعملات الأجنبية وتوريدها إلى بعض الأشخاص والتجار المصريين ومن ذات الدولة المقيمين داخل البلاد فى مقابل قيامه بإجراء عمليات بيع وهمية لسلع من خلال إحدى ماكينات جمع نقاط البيع (POS) الخاصة بشركته والمسلمة له من أحد البنوك.

وبموجب تلك العمليات الوهمية يحصل المتهم على رسوم يتم خصمها من قيمة بطاقات أصحابها عند شراؤهم بطريقة الدفع الإلكتروني بتلك الدولة بالعملة المحلية.

ويقوم المتهم المذكور عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ بالعملة المحلية إلى الأشخاص من تلك الدولة المتواجدين بالبلاد نظير حصوله على عمولة عن تلك العمليات بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على مبلغ مالى، و 2 ماكينة نقاط البيع "POS" أحدهما خاصة بأحد الشركات للمدفوعات الإلكترونية والثانية خاصة بإحد البنوك، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 3 مليون جنيه.