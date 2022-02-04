/677264/أول-رد-من-نقابة-المهن-التمثيلية-على-أزمة-الفنان-محمد-صبحي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية ،برئاسة النقيب أشرف زكي، بيانًا رسميًا حول أزمة الفنان الكبير محمد صبحي مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة على أنه قيمة فنية كبيرة.

دوت الخليج يرصد أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أزمة الفنان محمد صبحي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

المهن التمثيلية تشيد بتطور الفن بالسعودية

وأشارت إلى أنها تابعت بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي.

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن أزمة محمد صبحي

وجاءت بنود البيات كالتالي:

أولًا: "أن الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء هام من تاريخ الإبداع المصري، ولا يمكن المساس بقيمته.

ثانيًا: أن كل هيئة ثقافية إبداعية وترفيهية في أي دولة شقيقة وهي تضع سياستها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون أي تدخل في هذا الشأن.

ثالثًا: إن التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين وهو مقدر جدًا من قبل النقابة.

رابعًا: إن النقابة تدعو الجميع بروح وقيم الفن العربي إلى الكف عن أية تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي.. عاشت الفنون لتجمع الشعوب.

وسبق وأن تداولت مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة الأزمة التي تعرض لها الفنان محمد صبحي مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بعد إعلانه رفض عرض مسرحيته الأخيرة في موسم الرياض، مقابل الملايين.

محمد صبحي: "انا ماحدش كاسر عيني"

ووجَّه الفنان محمد صبحي رسالة قوية وواضحة، من خلال نشره لجزء من أحد مشاهده في مسرحية "وجهة نظر"، وعلق عليها:" لا مؤاخذة أنا محدش كاسر عيني"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك".

وعلق أحد متابعي الصفحة، وكتب:" اريخ انشاء السعودية عام 1932م.. تاريخ انشاء المسرح المصري عام 1870 م.. يعني تاريخ المسرح المصري اكبر من تاريخ السعودية بـ60 سنه .. عرفت مين القزم يا قزم".

تعليقات الجمهور الداعمة لمحمد صبحي

علق على الفيديو الذي نشره محمد صبحي على صفحته الرسمية على فيسبوك عدد كبير من الجمهور المتابع له، والذين دعموه بشتى الطرق، ومنهم من كتب له:" أستاذ ومبدع وقيمه كبيرة اوي عندنا"، وآخر كتب:" تحياتى للراجل المثقف الذى لم ينحنى"، وعلقت إحدى متابعي الصفحة وكتبت:" كل التحية والاحترام ليك استاذ صبحي انت انسان محترم"، وأضافت:"احنا اتربينا علي يوميات ونيس والمسرحيات ذات الاسقاطات الهادفة والثقافية دمت قدوه مثال للرقي".

دعم الفنانة هبة عبد الغني للفنان محمد صبحي

وانضمت الفنانة هبة عبد الغني لقائمة الفنانين الداعمين لمحمد صبحي في أزمته التي يمر بها هذه الأيام، حيث نشرت صورة لصبحي من خلال حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت:"السيد الفنان الأستاذ محمد صبحي.. وقفة اجلال وتقدير واحترام لحضرتك ولكل من رفض ويرفض ان يتحول إلى سلعة، لأصحاب البطون المتخمة والعقول الخاوية، واستنكار لكل من سولت له نفسه انه ملك بدولاراته فالملك لله الواحد القهار".