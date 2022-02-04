الجيزة: تنفيذ 4463 مشروعا بمليار و165 مليون جنيه ضمن «مشروعك»

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تنفيذ 4463 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها مليار و165 مليون جنيه ضمن مبادرة برنامج المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".





وأكد المحافظ، أن تلك المشروعات ساهمت فى توفير أكثر من 18 ألف و 368 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة وهى تمثل حجم الإنجازات التى تمت منذ بداية المبادرة وحتى الشهر الحالى وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الجيزة.

وأشار المحافظ، إلى أن مبادرة مشروعك تهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم فى المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن المبادرة تخدم جميع المجالات سواء إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو خدمية أو تجارية وغيرها من أفاق العمل المتاح للشباب إقامتها لافتاً إلى أن أى فكرة يتقدم به الشباب يتم مساعدتهم فى دراسة الجدوى والتدريب والتأهيل والتمويل ومتابعتهم أثناء تنفيذ مشروعاتهم.

ووجه محافظ الجيزة، بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التى يحتاجها المشروع متمثلة فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإدارى بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التى يقدمها.