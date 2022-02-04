عاجل- توجيهات من التنمية المحلية بشأن تذاكر النقل الجماعى والسرفيس

جدة - نرمين السيد - ووجه محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة لسائقى السرفيس والنقل الجماعى لمخالفة تعريفة الركوب.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه لم تطرأ أى زيادة على تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة وزيادتها 25 قرشا فقط، دون المساس بأسعار السولار.