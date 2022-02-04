جدة - نرمين السيد - ووجه محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة لسائقى السرفيس والنقل الجماعى لمخالفة تعريفة الركوب.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه لم تطرأ أى زيادة على تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة وزيادتها 25 قرشا فقط، دون المساس بأسعار السولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- توجيهات من التنمية المحلية بشأن تذاكر النقل الجماعى والسرفيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.