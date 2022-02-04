وزيرة التضامن: مشاركتنا فى معرض الكتاب إحياء وتأكيد أهمية الثقافة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها دكتور جيرمى هوبكنز ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بالقاهرة الأنشطة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى فى الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، ويستمر حتى 7 فبراير الجارى.





وحرصت القباج على لقاء المترددين على أنشطة وزارة التضامن الاجتماعى بالمعرض من الأطفال وأولياء الأمور والحديث معهم للتعرف على مدى استفادتهم من الأنشطة التى تقدمها الوزارة بالمعرض،حيث عبر المترددون عن سعادتهم بما تقدمه وزارة التضامن خاصة ما يتعلق بأنشطة التربية الأسرية الإيجابية، وأنشطة الطفولة المبكرة.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعى سعادتها الكبيرة بالنجاح الذى يحققه معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحالية، والإقبال الكبير من كافة الأعمار، مقدمة التهنئة للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على نجاح المعرض والمجهود الكبير المقدم خلاله.

وأضافت القباج أنه إحياء وتأكيدًا على أهمية الثقافة وتعزيز السلوك الإيجابى تأتى مشاركة وزارة التضامن الاجتماعى فى الدورة الحالية لمعرض الكتاب، حيث تقام أنشطة الوزارة تحت شعار "مصر بتتغير للأفضل" وهى الحملة التى أطلقتها الوزارة بدعم من القيادة السياسية لتعزيز القيم الايجابية فى المجتمع المصرى، خاصة أن الثقافة والوعى جزء لا يتجزأ من شخصية المواطن المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تشارك فى المعرض بعدد من الأنشطة والبرامج منها ، برنامج وعى الذى يقدم عددًا من الرسائل التى تحث على السلوك الإيجابى، بالإضافة إلى أنشطة التربية الأسرية الإيجابية، وكذلك أنشطة لتنمية الطفولة المبكرة تشمل أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل.

كما هناك جناح يقدم استشارات أسرية لأولياء الأمور والمعلمين، كما تشارك الوزارة بجناح آخر بالتوعية بأهمية التطوع ودور الشباب فى رفع الوعى المجتمعى، من خلال ألعاب يشارك فيها الشباب.