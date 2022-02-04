جدة - نرمين السيد - ووزع المشاركون فى القافلة المساعدات، فى ظل اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ويأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع، والمساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قافلة إنسانية لتوزيع البطاطين على المواطنين بقرى المنوفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.