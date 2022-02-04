بلاش خروج.. تحذير عاجل من الأرصاد وخريطة أماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن معظم المناطق على مستوى الجمهورية من المتوقع أن تشهد تساقطا للأمطار خلال الساعات المقبلة.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سى، أن الأمطار ستكون بين المتوسطة والغزيرة، وفى بعض الأحيان سيصحبها برق ورعد.

وحذرت إيمان شاكر مرضى الصدر والحساسية من الخروج فى ظل هذه الأجواء، مشيرة إن أن الأمطار الموجودة حاليًا يصحبها رياح وعواصف وأتربة.

وأوضحت أن العام الحالى يشهد تكرار عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وكل أسبوع هناك منخفض جوى، بعكس العام الماضى الذى شهد استقرارا عن العام الحالى.

أماكن سقوط الأمطار

فى سياق متصل أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، توقعات حالة وفرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية، وجاءت كما يلى:

يوم الجمعة 4 فبراير:

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار متوسطة تصل إلى 10 مم وتتعرض مناطق من محافظات الوجه البحرى وسيناء والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 - 5 مم وقد تصل إلى مناطق من شمال الصعيد.

يوم السبت 5 فبراير:

تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم.

يوم الأحد 6 فبراير:

قد تتعرض مناطق من شمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم.