مصر تشارك فى اجتماع متابعة تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى للتنمية 2063

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، عبر الفيديوكونفرانس فى اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى للتنمية 2063، وذلك فى ضوء الرئاسة المصرية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى "الكوميسا".





تناول الاجتماع التقرير الثانى حول تنفيذ أجندة 2063، والذى يشيد بالتقدم الذى أحرزته الحكومة المصرية فى المجالات المتعلقة بتطوير النظام الضريبى، وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية، والتطور غير المسبوق فى قطاع البنية التحتية وشبكة السكك الحديدية.

استعرضت السفيرة سها جندى خلال الاجتماع، الجهود المصرية لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى 2063، مؤكدةً حرص مصر على تضمين محاور الأجندة فى رؤيتها الوطنية للتنمية 2030، كما أشارت إلى أن مصر تمكنت من تجاوز التحدى الاقتصادى الناجم عن جائحة كورونا من خلال زيادة الإنفاق الحكومى فى مجالات البنية التحتية وتنفيذ برامج الضمان الاجتماعى، مما مكن مصر من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين رغم حالة تباطؤ الاقتصاد العالمى.

كما أكدت على استعداد مصر لدعم الدول الإفريقية الشقيقة فى تنفيذ برامج تنموية تمكنها من تجاوز الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا.

واستعرضت السفيرة سها جندى أيضاً خلال الاجتماع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف 2063 بما يُعزز من مكانة القارة الإفريقية ويحقق الرخاء لشعوبها، مشيرةً إلى أن مصر بصفتها رئيساً للكوميسا قدمت رؤية متكاملة لتعزيز تنفيذ محاور أجندة 2063 من خلال تعزيز جهود التكامل الإقليمى، وتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، والاستثمار فى البنية التحتية على المستوى الوطنى وأيضاً على المستويين الإقليمى والقارى.

كما أكدت أن مصر ستبذل قصارى جهدها لتعزيز التعاون وبناء الشركات بين دول القارة ومختلف الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة وبما يكفل للدول الإفريقية تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات وتعزيز مكانتها على الصعيد الدولى اقتصادياً وتجارياً.