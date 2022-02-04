أسعار البنزين.. بين ارتفاع عالمى جنونى وذكاء مصرى لمصلحة المواطن

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، تعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، للربع الأول من السنة يناير / مارس 2022، مع تثبيت سعر السولار للمرة الثالثة على التوالى.





وأوصت اللجنة، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى، بزيادة سعر المحروقات.

وعدلت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارًا من اليوم فى تمام الساعة التاسعة صباحًا كالآتى: 7.25 جنيه للتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر البنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

تثبيت السولار.. قرار ذكى

ويعد قرار اللجنة بتثبيت سعر السولار للمرة الثالثة، على الرغم من أنه الأكثر استهلاكا محليا، قرارا ذكيا، نظرا لأن ارتفاع سعره يعنى ارتفاع أسعار المواصلات العامة والشحن والنقل، وهو ما سيؤثر بالطبع على أسعار المنتجات فى السوق المصرية، حيث تحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تثبيت أسعار المنتجات فى السوق، حتى لا يكون هناك عبء إضافى على كاهل المواطن المصرى.

وحددت وزارة المالية، سعر برميل البترول فى الموازنة الحالية 68 دولار، على الرغم من أن سعره العالمى حاليا 90 دولار، حيث كل دولار زيادة فى سعر برميل البترول يكلف الخزانة العامة 3.5 مليار جنيه، وهو ما يؤكد سعى الحكومة لزيادة الدعم التموينى للفئات المستهدفة والمستحقة من الشعب فى المرحلة المقبلة.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التى تضم ممثلين لوزارتى البترول والمالية، فى قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوى لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.

وصعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى فى 7 أعوام متجاوزة 90 دولارا للبرميل، بدعم من شح فى الإمدادات وتوترات جيوسياسية فى أوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات فى المعروض.

وكان قد أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنهم يعملون على خطة منذ العام 2016 للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من السولار والبنزين فى عام 2023.

وعلى الرغم من رفع سعر البنزين إلا أنه ووفقا لموقع www.globalpetrolprices.com والذى يقوم بترتيب الدول بحسب أسعار بيع البنزين للمستهلك النهائى، فقد جاءت مصر فى الترتيب 17 عالميا من حيث أرخص الدول فى أسعار البنزين من بين 168 دولة، حيث يسبق مصر فى الترتيب الدول الغنية بالنفط مثل فنزويلا والكويت والعراق.