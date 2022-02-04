عاجل- أمطار فى أكتوبر وعدم استقرار الطقس مستمر

جدة - نرمين السيد - ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأجهزة المعنية، بسرعة التعامل مع مياه الأمطار، وشفطها، وتسيير الحركة أمام المارة.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن معظم المناطق على مستوى الجمهورية من المتوقع أن تشهد تساقطا للأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سى، أن الأمطار ستكون بين المتوسطة والغزيرة، وفى بعض الأحيان سيصحبها برق ورعد.

وحذرت إيمان شاكر مرضى الصدر والحساسية من الخروج فى ظل هذه الأجواء، مشيرة إلى أن الأمطار الموجودة حاليًا يصحبها رياح وعواصف وأتربة.

وأوضحت أن العام الحالى يشهد تكرار عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وكل أسبوع هناك منخفض جوى، بعكس العام الماضى الذى شهد استقرارا عن العام الحالى.