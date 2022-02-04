وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن التدريبات المقدمة تنوعت لتشمل كل التخصصات الطبية بالمستشفيات من كما شملت التدريبات مجالات مكافحة الأمراض والأوبئة والطعوم والأمصال، مشيرا إلى تدريب 5 آلاف و129 من العاملين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتحسين جودة الرعاية الصحية بالوزارة.
وتابع "عبدالغفار" أنه تم تدريب 2304 من أعضاء الفرق الطبية عن طريق حضور المؤتمرات والندوات العلمية سواء حضور فعلى أو "أون لاين"، وذلك حرصا من الوزارة على اطلاع الأطقم الطبية على الأبحاث العلمية المتطورة.
وأشارت الدكتورة سحر حلمى رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، إلى توفير 3 آلاف و38 منحة من جهات خارجية مقدمة لأعضاء الفرق الطبية والعاملين بالوزارة، حيث تم تدريب 20 طبيبا بالبرنامج التدريبى ل"جايكا اليابانية" و39 من أطباء الصحة العامة لدراسة الماجستير فى الصين، وتايلاند بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، بجانب تدريب 6 من العاملين بوزارة الصحة على برنامج "كوفى عنان العلمى للقيادة الصحية"، و4 متدربين تم الحاقهم بالبرنامج التدريبى للجراحين التابع للكلية الملكية البريطانية.
وتابعت "حلمى" أنه تم تدريب 1944 من قيادات وزارة الصحة على التحول الرقمى، منهم 119 تم إلحاقهم بمنحة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة اسلسكا، كما تم تدريب 1025 من القيادات النسائية على برامج القيادة والابتكار الحكومى، وإدارة الأزمات، بالتعاون مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية، مشيرة إلى حصر الاحتياجات من التخصصات والخبرات المختلفة اللازمة لخطط التنمية الصحية بالتعاون مع الإدارات الفنية المختصة.
وذكرت "حلمى" أن عدد المرشحين لعمل دراسات عليا بالجامعات من أعضاء المهن الطبية، بلغ 8 آلاف و901 مرشحا، ويجرى اختيارهم بما يتناسب مع القانون المنظم للبعثات، لافتة إلى أن 8.66% من إجمالى المستوفين للشروط من المناطق النائية والحدودية، منوهة إلى أن الإدارة العامة للبعثات والمنح حدثت الموقع الالكترونى www.pge.mohealth.gov.eg بحيث يسمح للراغبين فى التسجيل للدراسات العليا بالجامعات بالدخول على نموذج خاص لتسجيل بياناتهم ورغباتهم، تسهيلا عليهم، دون الحاجة للحضور إلى الوزارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: تدريب 47 ألفا من أعضاء الفرق الطبية بمختلف التخصصات خلال 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.