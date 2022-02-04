الصحة: تدريب 47 ألفا من أعضاء الفرق الطبية بمختلف التخصصات خلال 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 47 ألفا و598 من الفرق الطبية بكل التخصصات على مستوى الجمهورية، خلال 2021، بالحضور المباشر والافتراضى "أون لاين"، بهدف توفير كوادر بشرية مزودة بأساليب علمية قادرة على التعامل مع المستجدات الحديثة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن التدريبات المقدمة تنوعت لتشمل كل التخصصات الطبية بالمستشفيات من كما شملت التدريبات مجالات مكافحة الأمراض والأوبئة والطعوم والأمصال، مشيرا إلى تدريب 5 آلاف و129 من العاملين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتحسين جودة الرعاية الصحية بالوزارة.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم تدريب 2304 من أعضاء الفرق الطبية عن طريق حضور المؤتمرات والندوات العلمية سواء حضور فعلى أو "أون لاين"، وذلك حرصا من الوزارة على اطلاع الأطقم الطبية على الأبحاث العلمية المتطورة.

وأشارت الدكتورة سحر حلمى رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، إلى توفير 3 آلاف و38 منحة من جهات خارجية مقدمة لأعضاء الفرق الطبية والعاملين بالوزارة، حيث تم تدريب 20 طبيبا بالبرنامج التدريبى ل"جايكا اليابانية" و39 من أطباء الصحة العامة لدراسة الماجستير فى الصين، وتايلاند بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، بجانب تدريب 6 من العاملين بوزارة الصحة على برنامج "كوفى عنان العلمى للقيادة الصحية"، و4 متدربين تم الحاقهم بالبرنامج التدريبى للجراحين التابع للكلية الملكية البريطانية.

وتابعت "حلمى" أنه تم تدريب 1944 من قيادات وزارة الصحة على التحول الرقمى، منهم 119 تم إلحاقهم بمنحة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة اسلسكا، كما تم تدريب 1025 من القيادات النسائية على برامج القيادة والابتكار الحكومى، وإدارة الأزمات، بالتعاون مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية، مشيرة إلى حصر الاحتياجات من التخصصات والخبرات المختلفة اللازمة لخطط التنمية الصحية بالتعاون مع الإدارات الفنية المختصة.

وذكرت "حلمى" أن عدد المرشحين لعمل دراسات عليا بالجامعات من أعضاء المهن الطبية، بلغ 8 آلاف و901 مرشحا، ويجرى اختيارهم بما يتناسب مع القانون المنظم للبعثات، لافتة إلى أن 8.66% من إجمالى المستوفين للشروط من المناطق النائية والحدودية، منوهة إلى أن الإدارة العامة للبعثات والمنح حدثت الموقع الالكترونى www.pge.mohealth.gov.eg بحيث يسمح للراغبين فى التسجيل للدراسات العليا بالجامعات بالدخول على نموذج خاص لتسجيل بياناتهم ورغباتهم، تسهيلا عليهم، دون الحاجة للحضور إلى الوزارة.