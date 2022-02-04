عاجل- النقل العام بالقاهرة تصدر بيانا بشأن أسعار التذاكر بعد ارتفاع البنزين

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة، أنه لا زيادة فى أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى، بعد قرار زيادة أسعار البنزين 25 قرشا لكل لتر، مضيفة أن أتوبيسات النقل العام تعمل بالسولار وبالتالى لا مساس بسعر التذكرة.

وأضافت هيئة النقل العام بالقاهرة أن أتوبيسات النقل العام تخدم سكان القاهرة الكبرى، وجار حاليا تنفيذ خطة تحويل أتوبيسات النقل العام من العمل بالسولار إلى الغاز والكهرباء، لتكون صديقة للبيئة والحد من التلوث، على أن يتم ذلك خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية قررت بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، وذلك للربع الأول من عام 2022.

وقالت وزارة البترول فى بيانها اليوم الجمعة، إن اللجنة انتهت إلى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى:

7.25 جنيه للبتر بنزين 80. 8.50 جنيه للتر البنزين 92. 9.50 جنيه للتر بنزين 95. تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.