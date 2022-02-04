/677271/بلغت-قيمتها-22-مليون-جنيه-ضبط-معمل-لتصنيع-مخدر-الأيس-بالمحلة-الكبرى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط متهم اتخذ من إحدى الشقق السكنية بالمحلة الكبرى مصنعا لتجهيز مخدر الأيس.

دوت الخليج

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية قد رصدت نشاط لأحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث يتخذ من إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة ثاني المحلة معملا لتصنيع مخدر الأيس، ولترويجه على عملاؤه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الأيس "الشابو" ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض.

حجم وقيمة المضبوطات

وبتفتيش الشقة المشار إليها أمكن ضبط كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 9,500 كيلو جرام، وأدوات ومعدات خاصة بتصنيع المواد المخدرة، إلى جانب المواد الخام المستخدمة في التصنيع .

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وكذا إعداد وتجهيز المعمل المشار إليه بمشتملاته من أدوات ومواد خام بقصد تصنيع مخدر الآيس "الشابو" .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (22,000,000) إثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.

الداخلية تنجح في ضبط مواد فعالة لتصنيع المخدرات قبل دخولها البلاد عبر ميناء الإسكندرية

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأول نجاح إدارة مكافحة المخدرات من منع تهريب مواد لتصنيع المخدرات إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية يقدر قيمتها بـ500 مليون جنيه.

ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" "

وأضاف الفيديو أن تحريات الإدارة للعامة لمكافحة المخدرات بإدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت إخفاء تلك المكونات داخل مشمول حاوية من حاويات المواد الغذائية، قادمة إلى الميناء من إحدى الدول على متن مركب.

وباستخدام التقنيات والأجهزة المتطورة تم تحديد أماكن تلك المواد وسط هذه الأطنان من المواد الغذائية بالتنسيق مع القطاعين الأمن الوطني والأمن العام حيث تم ضبط كميات من المواد الفعالة المستخدمة في تصنيع مخدر الأيس والكيكابون تزن 610 كيلو جرام مخبأة ومعبأة أليا بأكياس داخل علب كرتونية، وتقدر القيمة المالية لتلك المواد المخدرة بـ 488 مليون جنيه.

وأكدت الداخلية نجاح إدارة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة ومديرية أمن القليوبية في ضبط اثنين من عناصر التشكيل العصابي القائم على جلب تلك الشحنة.