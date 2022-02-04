/677267/افتتاح -4-مساجد-جديدة-بتكلفة-4-مليون-و-700-ألف-جنيه-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة أنه منذ عام 2018 م وحتى الآن تم بناء وإفتتاح أكثر من 345 مسجد بتكلفة تجاوزت 455 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية

واشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

جاء ذلك خلال أداء المحافظ لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور، بالتزامن مع افتتاح عدد 4 مساجد جديدة بمراكز المحمودية ودمنهور وايتاي البارود و كفر الدوار بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون و 700 ألف جنيه وتلك المساجد هى : مسجد المدينة بالمحمودية والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 222 م بتكلفة إجمالية مليون و 300 ألف جنيه - مسجد سليمان رزق بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 235 م بتكلفة إجمالية مليون و 400 ألف جنيه.

مسجد الشارية بقرية جبارس بإيتاى البارود والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 294 م بتكلفة إجمالية مليون و 700 ألف جنيه - مسجد خوجه بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 194 م بتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه.

افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 4 مليون و 700 ألف جنيه بالبحيرة

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان" الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية" أن من فضل الله تعالي على عباده أن اصطفي لهم مواسم خير وبركة يضاعف فيها الحسنات ويتجاوز فيها عن السيئات ومن هذه المواسم الأشهر الحرم و سميت حرما لعظم حرمتها لذلك جاءت الشريعة بتحريم القتال فيها وانتهاك الحرمات أشد تحريم

فالأشهر الحرم تحمل رسالة سلام للإنسانية كلها أن الاسلام دين السلام والسلام اسم من اسماء الله تعالي.