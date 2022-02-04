/677269/وزير-الرياضة-يهنئ-بعثة-مصر-للتايكوندو-بتحقيق-15-ميدالية-في-الإمارات

أثنى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على نتائج بعثة المنتخب الوطني للتايكوندو المشاركة فى منافسات كأس العرب المفتوحة للتايكوندو المقامة يومي ٣ و٤ فبراير الجارى في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حققت البعثة المصرية ١٥ ميدالية متنوعة بواقع ٤ ذهبيات و ٣ فضيات و ٨ ميداليات برونزية، وتضم البعثة الرسمية لمصر ١١ لاعبا ولاعبة وهم:"يوسف عصام منصور، أحمد وائل نصار ، عمر غنيم، رامى عيسى، أحمد راوي، إياد بركات، شهد سامى، منه الله مدحت، نادين عمرو محمود، ميسون إيهاب فاروق، آية محمد".

منتخبات مصر في مختلف المحافل

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى بعثة المنتخب الوطنى للتايكوندو ، وإثبات تألقهم، وقدرتهم على الفوز فى مختلف المحافل الدولية التى يشاركون بها، وتقديم أداء مشرف وتحقيق انجازات عديدة تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

لفت أشرف صبحى أن الانجازات المحققة مع بداية عام ٢٠٢٢م فى مختلف الألعاب الرياضية تُبشر بعام ملىء بإنجازات جديدة يصنعها أبطال مصر الرياضيين الذين تقدم لهم الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كل الدعم والمساندة لمواصلة الفوز فى مختلف المنافسات.

وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر بالكاميرون

قدم وزير الرياضة التهنئة للاعبى للمنتخب الوطنى على ما قدموه من جهد وأداء خلال مباراة الكاميرون صاحب الأرض والجمهور، وفوزهم فى المباراة والتأهل إلى نصف نهائى البطولة بشكل يعكس مكانة وتفوق كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

ثمن أشرف صبحى على دعم الجماهير المصرية ومؤازرتهم للاعبى المنتخب خلال مشوار البطولة، وتحفيزهم الدائم للاعبين بمواصلة الانتصارات والتفوق والفوز فى المباريات، متمنياً التوفيق للاعبين فى المباراة المقبلة أمام السنغال فى نهائى البطولة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل إلى العاصمة الكاميرونية "ياوندي" لحضور المباراة فى إطار دعمه الكامل لبعثة المنتخب، والتقى على هامش المباراة بكل من جيانى أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم ، وباتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وروجيه ميلا ووزراء الرياضة والمالية والداخلية بالكاميرون.