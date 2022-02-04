/677274/نائب-الشيوخ زيارة-الرئيس-السيسي-للصين-تعكس-علاقات-مصر-القوية-بالقوى-الكبرى-في-العالم

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي بدلوماسية ناجحة وحضور دولي وإقليمي، تمكن على مدار السنوات الماضية، من تعزيز العلاقات المصرية مع كافة القوى الكبرى في العالم ومنها الصين، منوها بالزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس السيسي للصين، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.

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وأكد عثمان، في تصريحات له اليوم، على أهمية مشاركة الرئيس السيسي فى هذه الفعالية الرياضية العالمية بالصين، والتي ستعقد بالعاصمة الصينية بكين، وتعكس العلاقات الوثيقة بين الزعيمين المصري والصيني.

قمة مصرية – صينية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، خصوصا وإنها ستشهد عقد قمة مصرية – صينية، والتطرق إلى العديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين، شهدت طفرة حقيقية خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات.

نائب الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي للصين تعكس علاقات مصر القوية بالقوى الكبرى في العالم

واختتم نائب الاسكندرية، بأن مصر استطاعت تمتين علاقاتها بالصين اقتصاديًا وسياسيا وفي شتى المجالات، وهو ما انعكس على حجم التبادل التجاري والاستثمارات الصينية في مصر، ويرجع الفضل في ذلك للرئيس السيسي وإدارته الحكيمة.