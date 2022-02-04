/677275/لبلوغة-سن-المعاش-جامعة-سوهاج-تكرم-سائق-بحضور-نقيب-العاملين

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، "جبريل أحمد محمد مصطفى "السائق بإدارة السيارات لبلوغه السن القانونية، وذلك بحضور كلا من المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، ومحمد نصر فراج نقيب العاملين، والدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير والجوده ، وأعضاء النقابة، وأسرة المكرم، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعى القديم .

وقال عبدالخالق أن الجامعة لا تنسى أبناءها المخلصين، وأن هذا التكريم فرصة رائعة لإظهار المودة والإمتنان لجهد وعمل سنوات طويلة لخدمة الجامعة، مؤكداً أن إدارة الجامعه تعى جيداً أهمية تكريمها لجميع العاملين، وتقيمها المستمر للجهود المبذولة، وإعطاء كل ذى حق حقه.

وأكد اشرف القاضى على أهمية التواصل مع العاملين في الجامعة للإستفادة من تلك الخبرات حتى بعد بلوغ السن القانونية للمعاش، مضيفا أن المكرم يمتلك صفات إيجابية عديده من كرم، ولباقة، وحسن الخلق، وطيبة القلب، وبشاشة الوجه.

وفي كلمات إمتلئت بالسعاده والإمتنان وجه "جبريل" كلمة شكر فيها الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وجميع رؤساء الجامعة السابقين، على ماقدموه من أجل نهضة وتقدم الجامعة، متمنياً من المولى عز وجل أن يمن عليه وزوجته بأداء فريضة الحج فهى اولى أمنياته فهى رفيقة الدرب، وأن يكرم إبنه الشيخ حماده إمام مسجد الجامعة بوافر الصحه، وأن يبعد الله عنه المرض ويحقق له جميع أمنياته.

والجدير بالذكر أن جبريل أحمدمحمد مصطفى من مواليد محافظة سوهاج، ٢فبراير ١٩٦٢، عين بالجامعة ٦يونيو ١٩٨٧ بإدارة السيارات بالجامعة .

استكمال توصيل خدمة الصرف الصحى لمنطقة الجوازات بحي غرب سوهاج

على جانب اخر تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة بمختلف القطاعات، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، تابعت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطورى رئيس الحي، أعمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الصرف الصحي بمنطقة الجوازات، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح رئيس الحي أن أعمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الصرف الصحي بمنطقة الجوازات، تشمل العمل فى عدد ٩ شوارع بالمنطقة، بتكلفة 750 ألف جنيه، لافتا الى استمرار العمل دون معوقات، والمتابعة المستمرة لأعمال المشروع.